Москва, 14 мая. Люди, не верящие в распространение коронавирусной инфекции (так называемые «COVID-диссиденты»), вероятно, не сталкивались с ней напрямую, но не исключено, что скоро вирус затронет каждую семью. С таким предупреждением выступил главный внештатный инфекционист управления делами президента России, руководитель центра инфекционных заболеваний ЦКБ Георгий Сапронов.

Врач-инфекционист обратился к бравирующим гражданам, не воспринимающим пандемию всерьез.

«Скоро… возможно, как и на войне, в каждую семью, в каждый дом придет COVID. И, наверняка, будут заболевшие, и эти люди смогут рассказать о том, как они болели», — сказал Сапронов.

Напомним, в конце прошлого года власти Китая рассказали о произошедшей в стране вспышке пневмонии неизвестного характера. Впоследствии удалось определить, что речь идет о новом вирусе SARS-CoV-2. Инфекция быстро распространилась за пределы КНР и охватила уже почти все страны мира.

По последним данным, выявлено более 4,4 миллиона случаев заболевания, число летальных превысило отметку в 290 тысяч. Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии.

В Китае подозревают, что вирус имеет искусственное происхождение. В своих доводах они основываются на статью в научном журнале Nature Medicine, появившуюся в 2015 году. В материале американские ученые обсуждали, как создавали схожий с SARS-CoV-2 вирус и как он воздействует на человека.