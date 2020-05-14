Доктор Мясников ответил на критику «дебилов»

Москва, 14 мая. Доктор и телеведущий Александр Мясников пожаловался на «дебилов», критикующих его из-за высказываний. В эфире YouTube-канала «Соловьев Live» главврач московской клинической больницы №71 сообщил, что на него открыта настоящая охота.

По его словам, раньше он говорил все, что думает. Однако теперь все растаскивают его цитаты по новостям. Мясников отмечает, что теперь осторожнее ведет себя в медиапространстве.

«Публикую фотографию в защитном костюме. Мне пишут — ты говорил, что это ерунда, а сейчас в костюме ходишь, тогда ходи без костюма. Я этому дебилу ответил и всем остальным дебилам подобным — если я пойду без костюма, то и другой решит, что ему тоже так можно», — говорит Мясников.

Ранее Александр Мясников заявил, что в России сохраняется один из самых низких уровней смертности от коронавируса в мире. По его словам, низкий уровень смертности в России обусловлен тем фактором, что в западных странах мало больниц, в результате чего большинство пациентов остались без медицинской помощи.

Также доктор Мясников недавно называл симптомы коронавируса, требующие незамедлительного вызова скорой помощи. По словам специалиста, неотложное вмешательство медиков требуется при невозможности сбить температуру, а также проблемах с дыханием.