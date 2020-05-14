Россия впервые лишилась статуса «чайной страны»

Москва, 14 мая. В прошлом году россияне выпили 180 тысяч тонн кофейных напитков, в то время как потребление чая составило лишь 140 тысяч тонн.

Впервые Россия утратила статус «чайной страны». Как рассказал генеральный директор ассоциации Росчайкофе Рамаз Чантурия, специалисты подсчитали использование россиянами кофе в зернах, молотого и растворимого кофе, а также разных смесей. При этом чай также учитывали всех сортов, без травяных смесей.

Как подчеркнули эксперты, в предыдущие два года россияне пили примерно одинаковое количество кофе и чая — по 160 тысяч тонн, а до этого чай лидировал.

По данным РБК, согласно информации Федеральной таможенной службы, в 2019 году Россия завезла 413,3 тысяч тонн кофе (без учета растворимого) и 314,2 тысяч тонн чая.

Ранее эксперт по чаю и кофе Елизавета Тихонова рассказала, что россиянам в холодное время года необходим «витаминный допинг», который можно получить из чая.

По словам Тихоновой, зеленый чай богат витамином С ― он содержит 90% полезных элементов, которые есть в зеленом листе чая. При этом черный чай содержит витамины группы В, которые защищают от болезней и простуд и необходимы в нашей климатической зоне. В холодное время года россиянам такой чай необходим.

Эксперт назвала самый лучший способ употреблять максимальное количество витаминов. Для этого достаточно добавить в черный чай дольку лимона.

Напомним, российский врач и популярный телеведущий Александр Мясников рассказал о полезных свойствах чая и его способности защитить организм от опасных болезней. По словам врача, чай содержит тысячи биологически активных веществ, важных для человеческого организма.