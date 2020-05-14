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Разработана диета, которая способна убить устойчивый рак

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Разработана диета, которая способна убить устойчивый рак

Москва, 14 мая. Ученые из Соединенных Штатов Америки и Италии разработали диету, которая способна убить устойчивый рак. Исследование было проведено на мышах, в результате чего грызунам удалось избавиться от раковых клеток.

Специалисты смогли представить доказательства того, что специфическая диета в сочетании с витамином С может убивать рак.

«Сочетание диеты и витамина С показали удивительный результат. Оно убивало почти все раковые клетки в культуре», — подчеркнули они.

Как пишет PressRoom, в основу систему питания специалисты положили низкокалорийную растительную диету и витамин. При этом положительную динамику удалось достичь только в раковых клетках с мутацией KRAS, которая считается одной из самых сложных целей в терапии рака.

Ранее ученые Университета Флиндерса в Австралии выяснили, что лишний вес в некоторых случаях может помочь в борьбе с раком.

Эксперты проанализировали результаты клинических испытаний препарата «Атезолизумаб». Лекарство применяется в лечении немелкоклеточного рака легких. Ученым удалось выяснить, что средний и высокий индекс массы тела способствует лучшей чувствительности пациентов к терапии.

Как объяснили специалисты, это контрастирует с тем фактом, что лишний вес и ожирение повышают риск развития злокачественных опухолей. При этом больные, принимающие ингибитор иммунных контрольных точек, имели риск смертности значительно ниже, чем люди, которые не пили эти таблетки.

Разработана диета, которая способна убить устойчивый рак

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Источник: PressRoom
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