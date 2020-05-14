Разработана диета, которая способна убить устойчивый рак

Москва, 14 мая. Ученые из Соединенных Штатов Америки и Италии разработали диету, которая способна убить устойчивый рак. Исследование было проведено на мышах, в результате чего грызунам удалось избавиться от раковых клеток.

Специалисты смогли представить доказательства того, что специфическая диета в сочетании с витамином С может убивать рак.

«Сочетание диеты и витамина С показали удивительный результат. Оно убивало почти все раковые клетки в культуре», — подчеркнули они.

Как пишет PressRoom, в основу систему питания специалисты положили низкокалорийную растительную диету и витамин. При этом положительную динамику удалось достичь только в раковых клетках с мутацией KRAS, которая считается одной из самых сложных целей в терапии рака.

Ранее ученые Университета Флиндерса в Австралии выяснили, что лишний вес в некоторых случаях может помочь в борьбе с раком.

Эксперты проанализировали результаты клинических испытаний препарата «Атезолизумаб». Лекарство применяется в лечении немелкоклеточного рака легких. Ученым удалось выяснить, что средний и высокий индекс массы тела способствует лучшей чувствительности пациентов к терапии.

Как объяснили специалисты, это контрастирует с тем фактом, что лишний вес и ожирение повышают риск развития злокачественных опухолей. При этом больные, принимающие ингибитор иммунных контрольных точек, имели риск смертности значительно ниже, чем люди, которые не пили эти таблетки.