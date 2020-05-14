Российским школам рекомендовали начинать уроки в разное время суток

Москва, 14 мая. Роспотребнадзор рекомендует после снятия ограничений начинать уроки в школах в разное время, чтобы уменьшить взаимодействие детей друг с другом. Рекомендации появились на сайте ведомства.

Ведомство разработало рекомендации для различных сфер деятельности и организаций по соблюдению санитарной безопасности на разных этапах снятия ограничений. Как говорится в материалах, необходимо пересмотреть режим работы организации.

«В том числе расписание учебных занятий, изменив время начала первого урока (занятия) для разных классов и время проведения перемен в целях максимального разобщения классов (групп)», — подчеркнули специалисты.

Как отметили в ведомстве, за каждым классом должно быть закреплено учебное помещение, общение школьников разных классов во время перемен и прогулок должно быть исключено.

Ранее израильский врач-иммунолог, профессор Яков Беркун заявил, что дети переносят COVID-19 гораздо легче взрослых из-за особенностей детского иммунитета, но встречаются единичные случаи сильных осложнений.

По словам Беркуна, дети также крайне редко являются источниками заболевания и почти никогда не заражают других, обычно переносчиками вируса выступают взрослые.

Он поделился, что медикам неоднократно приходилось сталкиваться с таким явлением, когда в больших семьях, где болели взрослые, часть детей не заражались вообще.

Беркун подчеркнул, что коронавирус не несет серьезного риска даже для детей с хроническими заболеваниями, в том числе болезнями дыхательной системы. Иммунолог рассказал, что единственный серьезный случай в его практике произошел, когда в больницу поступил ребенок с воспалением миокарда. Анализы на коронавирус были отрицательным, но в крови обнаружили антитела к нему. Врачи связали тяжелое состояние мальчика с перенесенным ранее бессимптомно COVID-19, повлиявшим на иммунитет.