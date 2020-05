МИД РФ ждет опровержения фейка от FT и NYT по COVID-19. События дня. ФАН-ТВ

МИД РФ требует опровергнуть фейк FT и NYT

МИД РФ направит письма в издательства Financial Times и The New York Times с требованием опровергнуть данные о занижении смертности от коронавируса в России. Об этом заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова. По ее словам, МИД также адресовал соответствующее обращение представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ и генеральному секретарю ЮНЕСКО. Напомним, ранее эти газеты опубликовали материал якобы с утверждением о том, что Россия предоставляет неверные данные по заболеваемости коронавирусом. Вице-премьер Татьяна Голикова также заявила, что Россия никогда не манипулировала официальной статистикой.