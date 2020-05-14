МИД РФ ждет опровержения фейка от FT и NYT по COVID-19. События дня. ФАН-ТВ

МИД РФ требует опровергнуть фейк FT и NYT МИД РФ направит письма в издательства Financial Times и The New York Times с требованием опровергнуть данные о занижении смертности от коронавируса в России. Об этом заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова. По ее словам, МИД также адресовал соответствующее обращение представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ и генеральному секретарю ЮНЕСКО. Напомним, ранее эти газеты опубликовали материал якобы с утверждением о том, что Россия предоставляет неверные данные по заболеваемости коронавирусом. Вице-премьер Татьяна Голикова также заявила, что Россия никогда не манипулировала официальной статистикой.

Авиакомпаниям России выделили 23,4 млрд рублей Правительство России выделило российским авиакомпаниям 23,4 млрд рублей для возмещения убытков, связанных с ситуацией с распространением коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба кабмина. Поддержать авиаперевозчиков поручил президент Владимир Путин. Субсидию можно будет потратить на зарплаты авиационному персоналу, лизинговые платежи, оплату стоянки воздушных судов, а также на операционную деятельность и содержание имущества. Для получения средств авиакомпания должна предоставить в Росавиацию заявление с необходимым пакетом документов.

КВЦ «Патриот» переоборудовали в госпиталь На базе конгрессно-выставочного комплекса Минобороны России «Патриот» открыли госпиталь для больных коронавирусной инфекцией, который сможет принять более 1400 пациентов. На его территории четыре блока, в одном из павильонов будут оказывать помощь людям со средней и тяжелой формой болезни. Предусмотрено 220 мест с подведенным кислородом и аппаратами ИВЛ. Всего в рамках стационара предусмотрено 1420 коек. Также завершается формирование штата медиков. 630 человек направили из Министерства обороны — это врачи, средний и младший медперсонал.