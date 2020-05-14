Поселок в ЛНР попал под минометный огонь ВСУ

Луганск, 14 мая. ВСУ дважды за минувшие сутки нарушили режим тишины, обстреляв территорию ЛНР, сообщают в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«За 13 мая со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано два обстрела», — информируют в СЦКК.

Отмечается, что украинские силовики открыли минометный огонь по населенному пункту Желобок в ЛНР.

Как подчеркивают в представительстве республики в СЦКК, информация о пострадавших среди мирного населения на данный момент выясняется.

11 мая в ЛНР сообщали, что военнослужащие ВСУ вели огонь по направлению Орехово — Березовское из 120-миллиметрового миномета.

Напомним, что гражданская война на Украине продолжается с 2014 года. После государственного переворота в Киеве жители восточных областей объявили о своей независимости и сформировали Луганскую и Донецкую народные республики. В ответ новые киевские власти начали военную кампанию против населения Донбасса.