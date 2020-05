Депутат ГД Морозов назвал фейки FT и NYT частью информационной войны США против РФ

США пытаются оправдаться перед своими гражданами за проблемы в борьбе с коронавирусом и большое число жертв от инфекции, а поэтому американские СМИ публикуют лживую информацию о смертности от COVID-19 в России. Об этом Федеральному агентству новостей рассказал депутат Госдумы Антон Морозов.

Так собеседник ФАН прокомментировал заявление газеты The New York Times о правдивости своих статей по занижению количества жертв от коронавируса в России. Как отметила вице-президент издания по коммуникациям Даниэль Роадс, материалы основаны на данных, опубликованных «официальным государственным ведомством, и на интервью с экспертами государственных институтов».

«Никакие факты, приведенные в нашей статье, не оспариваются», — говорится в официальном письме редакции.

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов убежден, что недостоверная информация о числе погибших от коронавирусной инфекции в России со стороны западных изданий является «явным вмешательством в наши внутренние дела».

«Американцам нужно как-то оправдаться перед собственным народом за свои неудачи в борьбе с этим вирусом. Как известно, в Америке летальность от коронавируса значительно выше, чем в других странах мира. При этом США, казалось бы, наоборот, славятся своей самой высокотехнологичной медицинской помощью. У американцев вызывает недоумение, как же так: у нас лучшая медицина, но мы имеем худшие показатели по коронавирусу, — заметил Морозов в комментарии ФАН. — Поэтому они всячески пытаются на фоне остальных стран свои показатели преподнести как неплохие. Мол, Россия тоже страдает, но просто она скрывает это. В этом кроется смысл такой лжи со стороны The Financial Times и The New York Times».

При этом парламентарий подчеркивает, что Вашингтон преуспел в информационной политике и «умеет провоцировать общественное мнение на доверии ко лживой информации».

«Однако к этому нужно относиться снисходительно. Совершенно правильно, что министр иностранных дел [Сергей] Лавров осудил подобные заявления в этих газетах. Но при этом мы исходим из того, что статьи [о преуменьшении числа жертв коронавируса в России] являются вынужденной мерой, которая вызвана собственными недоработками в сфере борьбы с коронавирусом», — сказал депутат.

В текущих условиях материалы американских изданий можно считать частью информационной войны США против России, говорит Морозов.

«Эта война уже набила оскомину, поскольку ведется постоянно, и в западных СМИ все ставится с ног на голову. Нужно уже привыкнуть к этому и сильно не переживать насчет того, что США как-то пытаются оболгать Россию. У нас есть собственные задачи в развитии, а сейчас нужно победить коронавирус. Информационная война была и будет, но не надо сильно на нее отвлекаться», – добавил собеседник ФАН.

Ранее The Financial Times и The New York Times сообщили, что смертность от COVID-19 в России якобы умышленно занижается. Как утверждают журналисты, число жертв коронавирусной инфекции может быть на 70% выше официальных данных.

МИД РФ назвал информацию американского издания о занижении очередным фейком с целью отвлечения внимания от собственных проблем. При этом департамент здравоохранения Москвы опроверг информацию о занижении смертности от коронавируса в столице страны.

По данным оперативного штаба на 14 мая, число выявленных случаев заражения COVID-19 в России — 242 430, за все время пандемии выздоровели 48 119 пациентов, 2 219 умерли.