В США ожидают обвала экономики страны

Нью-Йорк, 14 мая. Чрезмерная медлительность при отмене ограничительных мер, введенных из-за распространения нового коронавируса, может нанести глубокий урон экономике США. Об этом рассказал министр финансов США Стивен Мнучин.

По его словам, Вашингтон должен «открывать экономику безопасным образом». Он также уточнил, что американский президент Дональд Трамп беспокоится о здоровье граждан. В эфире телеканала Fox News он добавил, что имеется «угроза того, что США выжидали слишком долго».

«Имеется угроза уничтожения экономики США. Я считаю, что президент совершенно прав, говоря о наличии безопасного способа открытия экономики», — подчеркнул Мнучин.

По его мнению, начинать данный процесс нужно сj штатов США, где уровень возникновения новых случаев заражения коронавирусом низок по сравнению с такими очагами, как город Нью-Йорк.

Ранее спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что коронавирус оказался «величайшей катастрофой в истории страны». Она уточнила, что более 80 тысяч американцев умерли, около 1,4 миллиона заразились.

Кроме того, 33 миллиона граждан подали на пособие по безработице. Пелоси раскритиковала демократов за пакет помощи на три триллиона долларов, который в основном построен на четырех предыдущих законопроектах о поддержке экономики.

Она подчеркнула, что республиканцы скептически отнеслись к необходимости тратить большие средства на поддержку экономики в Соединенных Штатах Америки. Ранее на эти цели было выделено три триллиона долларов, Федеральная резервная система продолжает кредитовать бизнес. Пелоси назвала коронавирус величайшей катастрофой в истории США.