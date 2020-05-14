В РАН оценили вероятность «разрушительных катаклизмов» в России этим летом

Москва, 14 мая. К прогнозам о «разрушительных природных катаклизмах» этим летом в России стоит относиться скептически, заявила старший научный сотрудник Института водных проблем РАН Нина Зайцева.

Так она прокомментировала слова научного сотрудника главной геофизической обсерватории им. Воейкова Андрея Киселева, который предположил, что этим летом на некоторые регионы РФ обрушатся смерчи, ураганы, сильные ливни и засухи.

«Это бабушка надвое сказала», — заявила Зайцева.

По словам Зайцевой, все долгосрочные прогнозы — ориентировочные. Они строятся на методе аналогов — архивных записях предыдущих сезонов.

«Климат — чрезвычайно сложная система. Она действительно раскачивается, амплитуда погодных изменений увеличивается. Чем более сезон аномален, тем труднее подобрать аналоги и сказать что-то определенное», — говорит специалист.

Напомним, что Андрей Киселев отмечал, что в последние годы в России наблюдается очень жаркая погода летом, и 2020 год не станет исключением. По словам климатолога, особенно быстро растет температура на Крайнем Севере, что способствует деградации вечной мерзлоты, что потенциально может привести к техногенным авариям.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в свою очередь прогнозировал, что грядущее лето должно быть теплым, однако будет сопровождаться периодами похолодания.