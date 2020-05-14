Гуманитарную помощь из РФ доставят в населенные пункты провинции Хасака в Сирии

Тартус, 14 мая. Гуманитарный груз из РФ впервые отправили в сирийскую провинцию Хасака, туда будет доставлено более 170 тонн груза, сообщил замначальника штаба материально-технического обеспечения группировки войск ВС РФ в Сирии полковник Максим Герасимов.

«Сегодня в порту Тартус производится погрузка гуманитарного груза объемом более 170 тонн на автомобильный транспорт с последующей доставкой в три отдела Центра по примирению враждующих сторон в Заевфратье», — проинформировал Герасимов.

Маршрут автоколонны с гуманитарной помощью составить более 1,5 тыс. км в одну сторону.

Продовольствие будет доставлено в три населенных пункта, где через представителей российского Центра по примирению враждующих сторон будет передано местным администрациям, которое уже займется распределением гумпомощи.

Гуманитарный конвой будет сопровожден подразделением военной полиции и армейской авиацией.

Напомним, что ранее российский корабль «Спарта-2» доставил в Тартус почти 850 тонн гуманитарной помощи — 53 контейнера с рисом, крупой, консервами, чаем, и сгущенным молоком. Первая колонна из семи машин с более чем 60 тоннами груза уже направилась в населенный пункт Хатла в провинции Дейр-эз-Зор.

С 2016 года Россия организовала более 2,4 тыс. гуманитарных акций и передала мирным жителям Сирии более 4 тыс. тонн продовольствия. Также в рамках помощи по восстановлению городов РФ направила в ближневосточную страну более 4,5 тыс. стройматериалов. Сейчас в Сирии ведется активное восстановление 176 дошкольных учреждений и 225 школ.