Госдеп профинансирует «курсы медиаграмотности» для граждан Казахстана

Вашингтон, 14 мая. Госдепартамент намерен выделить до 60 тыс. долларов на проведение открытых онлайн-курсов по «медиаграмотности» для жителей Казахстана. Об этом сказано в описании гранта от внешнего ведомства США.

Цель программы заключается в обеспечении «граждан Казахстана инструментарием, который необходимым для получения доступа ко всем видам медиаресурсов XXI века». В документе отмечается, что слушатели узнают, «как отличать настоящие новости от фейковых». Помимо этого, казахстанских граждан научат обращаться с традиционными и социальными медиа.

Отмечается, что в тендере на проведение конкурса могут принять учрежденные в США или Казахстане неправительственные и некоммерческие организации, а также образовательные институты, обладающим релевантным опытом.

Победитель тендера должен будет заняться поиском лекторов, введением базы данных о выпускниках, разработкой учебного плана, а также ведением группы в Facebook.

Недавно стало известно, что Вашингтон собирается реализовать в Молдавии программу, направленную на «повышение уровня медиаграмотности» жителей страны. Основная цель проекта заключается в «развитии навыков критического мышления» граждан Молдавии в отношении СМИ.

Также сообщалось, что Американское агентство по международному развитию (USAID) через свое отделение на Украине намерено выделить 10 млн долларов на «развитие инновационной экономики Белоруссии».