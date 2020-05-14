В Госдуме предложили дать скидку на ОСАГО потерявшим из-за коронавируса работу

Москва, 14 мая. Депутат Государственной думы Иван Сухарев выступил с инициативой предоставить скидку на полис обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) для россиян, лишившихся работы на фоне пандемии коронавируса.

В своем обращении парламентарий отметил, что многие граждане остались без работы и доходов на фоне ограничений, введенных в рамках борьбы с коронавирусом. Однако у многих остались обязательные платежи, которые необходимо производить в установленные сроки, в частности оплата полиса ОСАГО для автовладельцев.

«Прошу вас рассмотреть возможность предоставления до конца 2020 года скидки в размере 50% на оформление ОСАГО для граждан, которые официально получили статус безработных в период введения режима повышенной готовности», — говорится в тексте обращения Сухарева.

Депутат подчеркнул, что это может стать одной из дополнительных мер поддержки семей, оказавшихся в трудном финансовом положении на фоне пандемии.

Напомним, что недавно в РФ начали применять новый формат полиса ОСАГО. С марта 2020 года для всех российских автовладельцев появилась возможность указывать данные о добровольной страховке КАСКО на оборотной стороне полиса ОСАГО.

Ранее парламентарий Иван Сухарев обращался в кабинет министров с предложением оставить на прошлогоднем уровне индексы изменения платы за услуги ЖКХ во втором полугодии 2020 года. Соответствующее письмо депутат направил на имя вице-премьера Марата Хуснуллина.