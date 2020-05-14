В ПФР рассказали, когда лучше подать заявление на выплаты на детей

Москва, 14 мая. Подавать заявление на получение выплат семьям с детьми от 3-х до 15 лет лучше с 15 мая, сообщает портал URA.RU, ссылаясь на источник в Пенсионном фонде (ПФР).

«Советую подавать заявку (на получение выплат. — Прим. ФАН) через 2 дня, так как сейчас портал «Госуслуг» перегружен и не работает в полном объеме», — отметил собеседник из ПФР.

Недавно президент России Владимир Путин подверг критике работу министерств по оформлению выплат на детей, так как портал «Госуслуг» не смог выдержать объем обращений.

В Минкомсвязи РФ сообщали, что на следующий день после объявления о введении новых мер поддержки во время пандемии коронавируса на сайт обратились более 17 млн пользователей, которые оставили более 2 млн заявлений на получение пособий. Это в 10 раз превысило среднюю нагрузку за апрель.

Напомним, что с 1 июня семьям с детьми от 3-х до 15 лет включительно должны единоразово выплатить по 10 тыс. рублей на каждого ребенка, имеющего гражданство РФ. Для получения выплаты достаточно подать заявление через портал «Госуслуг», отделение ПФР или МФЦ. Заявление будет рассматриваться в течение 5 дней. Обратиться за выплатой можно будет до 1 октября 2020 года.

Ранее сообщалось, что большинство россиян поддержали меры, предложенные Владимиром Путиным в ходе его выступления 11 мая, и назвали их значимыми. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ. 70% респондентов следили за обращением президента, на 75% опрошенных выступление произвело положительное впечатление.