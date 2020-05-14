Кинологи дали советы желающим завести собаку

Москва, 14 мая. Российская кинологическая федерация (РКФ) считает самоизоляцию хорошим временем, чтобы обзавестись щенком. Специалисты поделились рекомендациями для желающих завести собаку.

«Самоизоляция — отличное время для того, чтобы завести себе собаку. У вас будет достаточно времени, чтобы познакомиться с питомцем, узнать о его характере и потребностях. Залог счастливой совместной жизни — правильно воспитанная собака, которой уделяли достаточно времени и внимания», — говорит президент РКФ Владимир Голубев.

Эксперты подчеркивают, что перед покупкой щенка необходимо позаботиться о безопасности — спрятать в специальные короба или провести по верху провода, расположенные на полу. Также стоит убрать в безопасные места стеклянные предметы и бытовую химию.

Кинологи также советуют подобрать специальное место для питомца. Они советуют понаблюдать, где чаще всего отдыхает пес. В том месте и стоит расположить клетку или лежанку. Для прогулок понадобится ошейник и поводок. Специалисты советуют иметь два поводка: длинный и короткий. На ошейнике должен быть адресник с контактами хозяина.

«Самое важное для питомца, чтобы ритуал, например, выхода на прогулку и сопутствующих ему событий был последовательный и одинаковый. Животному важно понимать, в какой момент вы собираетесь гулять: достаете привычные ботинки, собачий поводок, подзываете одной и той же командой», — говорят кинологи.

Они отмечают, что такие ритуалы успокаивают собак и минимизируют их стресс. Но ритуалы должны вводить хозяева, а не пес. Иначе питомец начнет диктовать свои условия и мешать привычному укладу жизни.

В первый день, когда животное только появилась в доме, специалисты просят не ходить за ней и не пытаться чем-то увлечь. Животному необходимо дать время адаптироваться к новой обстановке и запахам. В начальный период необходимо определить границы дозволенного: будет ли животное спать на кровати, можно ли ему заходить на кухню и т. д.

«За соблюдение ваших правил хвалите и поощряйте животное лакомством или игрой», — отмечают специалисты.

Ранее российская кинологическая федерация в связи с введением ответственности за лай собак по ночам рассказала, как с этим справиться. По словам главы федерации Владимира Голубева, чтобы избежать ночного лая, владелец должен понимать своего питомца. Необходимо вовремя его успокоить. Специалисты говорят, что наиболее частыми причинами лая являются отсутствие хозяев рядом, отсутствие внимания, а также отсутствие физических и психических нагрузок.