Врач объяснил низкий риск заражения коронавирусом у детей

Москва, 14 мая. Израильский врач-иммунолог, профессор Яков Беркун заявил, что дети переносят COVID-19 гораздо легче взрослых из-за особенностей детского иммунитета, но встречаются единичные случаи сильных осложнений.

По словам Беркуна, дети также крайне редко являются источниками заболевания и почти никогда не заражают других, обычно переносчиками вируса выступают взрослые.

«У детей иммунная система недостаточно развита, много компонентов есть у системы. И видимо, та часть, которая еще не развита, она и не нужна для борьбы с коронавирусом. А врожденная иммунная система как раз более эффективна у детей — может быть, благодаря этому дети легче болеют. Мы знаем механизм, как вирус попадает в наши клетки через определенные рецепторы. И у детей этих рецепторов меньше, еще есть сигналы внутри клеток, и у детей этот сигнал меньше работает», — сообщил врач в интервью РИА Новости.

Он поделился, что медикам неоднократно приходилось сталкиваться с таким явлением, когда в больших семьях, где болели взрослые, часть детей не заражались вообще.

«У меня есть пациенты, у которых 10-12 братьев. Мы часто наблюдали картину: родители — тоже не пожилые — болели легко. Часть детей была заражена, но заболевание проявлялось в легкой форме. А большинство детей даже не заражались!» — сказал иммунолог.

Беркун подчеркнул, что коронавирус не несет серьезного риска даже для детей с хроническими заболеваниями, в том числе болезнями дыхательной системы.

«У меня много пациентов, которые страдают аутоиммунными заболеваниями. И было много опасений. Спустя несколько месяцев мы видим, что наши пациенты страдают не чаще, чем другие люди. Небольшое количество детей, которые были заражены, не болеют тяжелее, чем их здоровые ровесники», — отметил он.

Иммунолог рассказал, что единственный серьезный случай в его практике произошел, когда в больницу поступил ребенок с воспалением миокарда. Анализы на коронавирус были отрицательным, но в крови обнаружили антитела к нему. Врачи связали тяжелое состояние мальчика с перенесенным ранее бессимптомно COVID-19, повлиявшим на иммунитет.