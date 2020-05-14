Роспотребнадзор напомнил россиянам о кредитных каникулах

Москва, 14 мая. Роспотребнадзор при поддержке Минфина выпустил памятку для граждан об особенностях кредитных каникул в период угрозы распространения коронавируса.

Согласно памятке, размещенной на сайте ведомства, кредитными каникулами могут воспользоваться граждане, чей совокупный доход за месяц перед подачей заявления снизился более чем на 30% относительно среднемесячного дохода 2019 года. Кредитный договор должен быть оформлен до третьего апреля 2020 года, заемщик не должен находиться на ипотечных каникулах, а полная сумма кредита должна быть меньше определенного лимита.

Запрос на кредитные каникулы нужно подать не позднее 30 сентября текущего года. Каникулы распространяются на кредитные договоры, договоры займа, заключенные с банками, микрофинансовыми организациями, кредитными потребкооперативами, сельскохозяйственными кредитными потребкооперативами и ломбардами. Также можно затребовать кредитные каникулы в отношении ипотеки, потребительских и автокредитов, кредитных карт.

Срок льготного периода может составлять до полугода, на один кредит получить кредитные каникулы можно только один раз.

Важно отметить, что каникулы представляют собой не «прощение долгов», а перенос платежей на будущее, причем за льготный период начисляются проценты, которые нужно будет оплатить позже.