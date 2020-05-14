Кардиохирург предупредил о вреде плотного завтрака

Москва, 14 мая. Советский и российский кардиохирург, академик РАН Лео Бокерия предупредил о вреде плотного завтрака.

Бокерия рассказал «Пятому каналу», что встает очень рано, в шестом часу утра, и на завтрак всегда ест творог. Во время операций он не отвлекается на приемы пищи, лишь изредка перекусывает творогом или фруктами. По его словам, он возвращается домой после восьми вечера, после чего «начинается еда». Кардиохирург признался, что подсмотрел такой режим у американских коллег, которые занимаются спортом после плотного ужина.

«На самом деле, когда вы наелись досыта с утра, пищеварительная система начинает работать как доменная печь. В итоге человеку хочется полежать, поспать», — объяснил он.

Академик признался, что многие критикуют его режим дня, но сам он по-прежнему считает его актуальным.

Лео Бокерия — главный кардиохирург Минздрава РФ. Он имеет звание академика Российской академии наук и профессора, занимается педагогической деятельности. На протяжении четверти века с 1994 года Бокерия работал на посту директора Центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева.

Ранее кардиохирург рассказал, как правильно выходить из режима самоизоляции. По его словам, после двух месяцев, проведенных дома, нужно заняться привычными делами, а также начать больше ходить, постепенно увеличивая дистанцию.