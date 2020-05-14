Инфекционист предупредил о быстром переходе COVID-19 в тяжелую стадию

Москва, 14 мая. Переход от легкой формы течения болезни к тяжелой у пациентов с COVID-19 может занять менее суток, заявил главный внештатный инфекционист управления делами президента РФ, начальник центра инфекционных заболеваний ЦКБ Георгий Сапронов.

«Скорость перехода от легкой в средне-тяжелую и тяжелую формы заболевания очень быстрая. Если утром пациент еще чувствует себя более-менее, то вечером он может оказаться на реанимационной койке», — говорит Сапронов.

Специалист подчеркнул, что к стремительному развитию заболевания большинство медиков не готово.

В конце апреля в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве отмечали, что большинство умерших людей с коронавирусом в столице не обратились своевременно за медицинской помощью. Специалисты подчеркивали, что коронавирус легко спутать с ОРВИ или сезонной аллергией. В Оперштабе предупредили, что даже незначительные на первый взгляд симптомы, в том числе кашель, насморк, повышение температуры, могут быть свидетельством начала заболевания инфекцией.

Ранее американские ученые объяснили один из самых распространенных симптомов коронавируса — потерю обоняния. Исследователи провели опыты на мышах и установили, что инфекция проникает в организм при помощи белков, которые способствуют распознаванию запахов. Они вырабатываются в полости носа, и у старых особей их формируется больше, чем у молодых.