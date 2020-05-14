Толстой раскритиковал идею Жириновского сократить число депутатов на период пандемии

Москва, 14 мая. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что предложение Владимира Жириновского сократить вдвое всех депутатов в стране противоречит Конституции РФ.

Напомним, что лидер ЛДПР недавно написал в Twitter, что сокращение парламентариев позволит сэкономить деньги, а также обеспечит социальную дистанцию.

«У нас существует регламент Госдумы, определяющий работу парламента. По этому регламенту, каждый избранный депутат, которому избиратели доверили представлять их волю, голосует сам за себя. Поэтому все разговоры, что кто-то за кого-то будет нажимать кнопки, сократить количество депутатов — это все фантазии», — заявил Толстой.

Он подчеркнул, что парламент может работать исключительно в зале заседаний, и только в очной форме. Толстой говорит, что в сложившийся ситуации это представляет некоторый риск для парламентариев, однако они должны выполнять свою работу, чтобы меры против вируса были эффективны, а поддержка дошла до тех, кто в ней остро нуждается.

Вице-спикер отметил, что сокращать число мест в парламенте не имеет смысла, так как это конституционная норма.

«То есть захотел — сократил, захотел — увеличил, так не бывает. У нас с вами огромная страна, депутаты представляют разные регионы. К этому вопросу невозможно подойти с простыми, популистскими решениями», — резюмировал Толстой.

Недавно Жириновский предлагал отменить ЕГЭ в этом года году из-за пандемии коронавируса. Лидер ЛДПР отметил, что можно провести экзамены в тех университетах, где не хватает мест на всех абитуриентов. Также он предложил проверять знания в каждом вузе лишь по одному профильному предмету.