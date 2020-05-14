На Украине заявили об очередном обмане со стороны МВФ

Киев, 14 мая. Сопредседатель фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» в Верховной раде Вадим Рабинович заявил, что Международный валютный фонд (МВФ) вновь обманул Украину.

По словам Рабиновича, обман заключается в том, что МВФ поменял правила выдачи кредита, и новые транши от организации пойдут исключительно на выплату процентов по старым долгам Украины.

«Нас обдурили в очередной раз, потому что правила выдачи кредита Международного валютного фонда просто поменяли. Кредит stand-by, который теперь придумали — это вообще кредит, не направленный на развитие. Нам по новой программе будут давать деньги только на выплату процентов, которые мы им должны. То есть нам будут давать деньги, чтобы мы тут же им отдали эти деньги», — сказал политик.

Рабинович признал, что раньше заблуждался насчет прогрессивности партии президента Владимира Зеленского «Слуга народа» в части ее «прогрессивности». По его словам, деятельность партии несет «разруху, объединение с Порошенко и единый фронт по уничтожению Украины».

«В очередной раз мы преодолели еще одно дно. Не думаю, что в мире существуют страны, которым МВФ уделяет больше внимания, потому что нет ни одной страны в мире, которая готова так прогнуться, нет ни одного примера в мире, чтобы можно было так прогнуть государство, уничтожая его основы и конституцию», — констатировал депутат.

Ранее стало известно, что МВФ обсуждает с Киевом новую программу кредитования на борьбу с последствиями коронавируса. Одним из условия продолжения финансирования Украины был так называемый «банковский закон», регулирующий вывод с рынка неплатежеспособных банков и не позволяющий возвращать их прежним владельцам. В среду депутаты Рады приняли закон, сделавший невозможным, в частности, возврат Приватбанка его бывшему владельцу Игорю Коломойскому.

Как пишут «Известия», Зеленский назвал «банковский закон» «зеленым светом» для получения миллиардов долларов от МВФ.