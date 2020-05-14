NYT утверждает, что публикация о статистике коронавируса в РФ «правдива»

Вашингтон, 14 мая. Газета The New York Times настаивает на «правдивости» своей публикации о статистике распространения коронавируса в России.

Ранее в изданиях New York Times и Financial Times практически одновременно появились публикации о том, что российские власти якобы «манипулируют» статистикой по числу заражений коронавирусом. Ссылаясь на данные о превышении среднего показателя смертности в Москве в апреле нынешнего года по сравнению с аналогичным периодом пяти предшествующих лет, американские журналисты сделали вывод о «значительном занижении» статистики, несмотря на то, что мэрия столицы РФ не сообщала о причинах роста смертей и показателей. При этом газетчики США признали, что подобные скачки, совпавшие по времени с пандемией, зафиксированы и в других странах.

В Госдуме попросили МИД России принять меры к двум вышеназванным газетам вплоть до лишения аккредитации в РФ, указав, что для изданий подобного уровня недопустимо публиковать статьи, основанные на домыслах и не отражающие официальную российскую точку зрения. Позже официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова сообщила, что в редакции газет будут направлены письма с требованием опровергнуть опубликованную дезинформацию.

Вице-президент компании New York Times по коммуникациям Дэниель Роудс в свою очередь настаивает на «правдивости» публикаций.

«Мы уверены в точности нашего материала, основанного на данных, опубликованных официальным государственным ведомством, и интервью с экспертами государственных институтов. Никакие факты, приведенные в нашей статье, не оспариваются», — рассказала она РИА Новости.

Ранее стало известно, что NYT получила Пулитцеровскую премию за серию антироссийских публикаций, после чего президент США Дональд Трамп заявил, что считает присуждение премии «несправедливым», а отмеченные наградами статьи — ложными. По словам Трампа, издание продолжает взятый ранее курс на публикацию «фейковых новостей».