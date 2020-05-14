Инфекционист рассказала, кому первым должна достаться вакцина от коронавируса

Тель-Авив, 14 мая. Вакцина от коронавируса появится не раньше осени, и первыми ее должны получить люди из групп риска, а также те, чья работа связана с опасностью заражения, заявила заведующая терапевтическим отделением израильской больницы «Шамир Асаф А Рофе», инфекционист Галина Гольцман.

«Если вакцина появится, то я как врач-инфекционист считаю, что в первую очередь должны прививаться люди из групп риска. Такие, как пожилые люди, люди с хроническими заболеваниями, а потом уже все остальные...» — говорит Гольцман.

Она отмечает, что в первых рядах на вакцинацию должны также стоять медики и сотрудники социальных служб, работающих с пожилыми.

В Израиле, где власти объявили об улучшении эпидемиологической обстановки, жертвами заболевания стали в основном пожилые люди.

«87% умерших от COVID-19 — люди старше 67 лет, средний возраст умерших — 80 лет. Жертвы моложе 80 лет входили в группы риска по двум или более показателям. То есть страдали сердечно-сосудистыми заболеваниями, гипертонией, диабетом или ожирением», — поделилась статистикой из Израиля врач-инфекционист.

Галина Гольцман подчеркивает, что не стоит ждать вакцину в ближайшее время. По ее прогнозам, с учетом испытаний, вакцина появится в лучшем случае в сентябре-октябре.

Ранее глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан допустил, что новый коронавирус может стать эндемической инфекцией, по типу ВИЧ. Специалист отметил, что данный вирус новый, поэтому крайне сложно прогнозировать, когда над ним будет одержана окончательная победа.