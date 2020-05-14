Опрос показал уровень затрат россиян на питание в период пандемии

Москва, 14 мая. Расходы на продукты питания около 70% жителей РФ отнимают более половины их бюджета, отмечается в исследовании сервиса «Работа.ру» и IT-компании «Эвотор», которые проанализировали денежные траты россиян в период карантина на фоне пандемии.

В рамках исследования был проведен опрос среди 3,8 тыс. человек старше 18 лет во всех субъектах РФ.

«71% россиян тратят на еду более 50% своего дохода. 30% опрошенных отметили, что тратят на еду не менее 50% своего дохода. До 20% заработка расходуют 17% респондентов, не менее 80% — 13% участников опроса. 28% тратят на еду практически весь доход, а у 12% респондентов нет необходимости рассчитывать затраты на питание», — говорится в исследовании.

Отмечается, что россияне тратят на еду около 32 тыс. рублей. Жители Петербурга тратят на продукты чуть больше, чем москвичи: 32 тыс. рублей против 31,2 тыс. рублей. Мужчины в среднем тратят на еду больше, чем женщины: 33,3 тыс. рублей против 31,7 тыс. рублей.

Средний чек покупки продуктов вырос по сравнению с апрелем 2019 года, при этом россияне стали реже ходить за продуктами в несетевые магазины. Средний чек специализированных продуктовых лавок (овощных, мясных) вырос на 13%, до 498 рублей, количество покупок в них увеличилось на 4%. По сравнению с прошлым апрелем жители РФ стали больше тратить на некрепкий алкоголь.

В конце апреля сообщалось, что россияне планируют снизить свою финансовую активность в ближайшие полгода в категории «развлечения». В частности, треть россиян хотят экономить на доставке еды, ресторанах и подписках на видеосервисы.