В Минэкономразвития нашли новый способ привлечь инвестиции

Москва, 14 мая. Иностранные предприниматели смогут получить вид на жительство в России после покупки недвижимости. Соответствующий законопроект подготовлен Министерством экономического развития РФ для привлечения зарубежных инвесторов, передают «Известия».

Отмечается, что новые нормы могут вступить в силу уже летом следующего года. Специалисты поддерживают инициативу Минэкономразвития, подчеркивая, что данный принцип успешно реализуется во многих европейских государствах.

«Стимулирование притока и упрощение доступа иностранных инвесторов необходимо в условиях усиления конкурентной борьбы с развитыми зарубежными странами за инвесторов, способствующих ускоренному технологическому обновлению и развитию российской экономики», — отмечают в пресс-службе министерства.

Подчеркивается, что наличие вида на жительства у зарубежных инвесторов расширит потенциал развития делового климата в России. При этом критерии отнесения иностранного гражданина к категории инвесторов будут утверждены российским Кабмином.

«Мы заинтересованы в привлечении в РФ как финансов, так и квалифицированных работников, например, в сфере искусственного интеллекта и IT-технологий. Поэтому, если люди хотят получить вид на жительство у нас в стране, то этот путь надо упростить», — говорит первый заместитель председателя комитета по бюджету и налогам Госдумы Сергей Катасонов.

В марте президент России Владимир Путин отмечал, что государство должно создавать условия для привлечения инвестиций. В частности, Путин похвалил усилия российских властей по улучшению бизнес-климата в стране. В качестве примера он привел положение РФ рейтинге группы Всемирного банка Doing Business. Путин напомнил, что Россия несколько лет назад находилась во второй сотне рейтинга, а сейчас входит в топ-30.