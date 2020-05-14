Американские СМИ снова «потеряли» Ким Чен Ына

Вашингтон, 14 мая. Газета The New York Post сообщила, что лидер КНДР Ким Чен Ын «снова пропал».

Издание отмечает, что Ким Чен Ын не появлялся на публике уже 12 дней. Разведка США, говорится в статье, может лишь гадать, жив и здоров ли руководитель Северной Кореи. В последний раз предстал перед объективами камер в конце апреля, когда принял участие в церемонии открытия Сунчхонского завода удобрений.

Газета пишет, что американские спецслужбы не смогли проверить подлинность снимков и выдвинули версию, что завод мог открыть двойник Ким Чен Ына.

«Возможно, он действительно перерезает ленточки на фабриках, но мы не можем проверить подлинность этих фотографий», — сказал советник по нацбезопасности США Роберт О'Брайен.

До открытия Сунчхонского завода Ким Чен Ын не появлялся на публике с 12 апреля, что дало почву для многочисленных домыслов в западных СМИ. Южнокорейское издание Daily NK, в частности, сообщило, что руководитель КНДР проходит курс реабилитации после сложной операции на сердце. Затем в соцсетях и средствах массовой информации появились сообщения о том, что северокорейский лидер якобы находится в «вегетативном» состоянии или вообще скончался на операционном столе из-за «дрожащих от волнения рук» оперировавшего его хирурга.

Ранее на сайте британского таблоида Daily Mirror было опубликовано видео, на котором Ким Чен Ын якобы общается со своими «двойниками» — на кадрах, снятых ночью, друг с другом разговаривают три человека, каждый из которых похож на северокорейского лидера.