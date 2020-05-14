В МЧС предупредили, что водка не подходит для изготовления антисептика

Москва, 14 мая. Специалисты МЧС раскрыли рецепт для самостоятельного изготовления антисептика для обработки рук в условиях угрозы распространения нового коронавируса.

Ведомство предупреждает, что при изготовлении дезинфицирующего раствора необходимо использовать только этанол и изопропиловый спирт в концентрации 96 и 99,8 процента соответственно. Более низкая концентрация делает антисептики бесполезными.

«Не используйте для дезинфекции чистый спирт. Это приводит к сухости кожи, раздражению, зуду и появлению микротрещин, в которые может проникнуть вирус», — говорится в рекомендации НИИ по проблемам ГО и ЧС МЧС России.

Специалисты отмечают, что спирты нельзя заменять обычной водкой, поскольку в ней содержится слишком низкий объем спирта, недостаточный для изготовления эффективного антисептика.

Дезинфицирующий раствор легко приготовить в домашних условиях. На один литр антисептика потребуется 830 миллилитров этанола в концентрации 96 процентов, 40 миллилитров трехпроцентной перекиси водорода, 15 миллилитров 98-процентного глицерина, а также 115 миллилитров дистиллированной или кипяченой воды.

Для удобства приготовленный раствор можно перелить в небольшие пластиковые или стеклянные емкости, а использовать его стоит не ранее, чем через 72 часа после переливания.

Первые сообщения о случаях нетипичной пневмонии, вызванной новым коронавирусом, пришли из Китая в декабре прошлого года. 11 марта Всемирная организация здравоохранения придала ситуации статус пандемии.

По данным Университета Джона Хопкинса, в мире зафиксировано 4,343 миллиона случаев коронавируса, от осложнений скончались 296 784 заболевших, более 1,547 миллиона пациентов выздоровели.

Ранее «Известия» сообщили, что хрен является эффективным профилактическим средством от инфекций из-за своей слезоточивости.