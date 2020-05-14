Знаменитый повар раскрыла секрет идеальной яичницы

Москва, 14 мая. Знаменитый австралийский шеф-повар Мэгги Бир открыла секрет приготовления идеальной яичницы. Для этого она использует секретный ингредиент.

На своей странице в Instagram повар призналась, что секрет ее вкусных и «шелковистых» омлетов — не только сливки и масло, но и апельсиновая цедра.

«Это просто особенный случай, если у вас есть апельсины. Теперь добавьте цедру апельсина в смесь, потому что чем дольше она там находится, тем больше вкуса отдаст», — поделилась Бир.

Чтобы приготовить яичницу на двух персон, Бир добавила треть чашки сливок к четырем яйцам, щепотку соли и апельсиновую цедру. Всю смесь она взбила венчиком.

«Это для нас раз в неделю. Положите щепотку соли. Я не кладу масло в смесь, я кладу чайную ложку масла на сковороду», — поделилась рецептом она.

На сковородку смесь отправляется только, когда масло будет раскаленным. Затем она постепенно перемешивала яйца в сковороде до полной готовности.

«Видишь, как это сочно? Видишь эту шелковистость и блеск? Для меня это идеальная яичница-болтунья », — подчеркнула Бир.

Ранее австралийский диетолог Сьюзи Баррелл рассказала об идеальном завтраке для похудения. По ее словам, необходимо включить в свой рацион продукты, богатые клетчаткой. Кроме того, эксперт рекомендует есть по утрам яичницу-болтунью с овощами и копченым лососем. Также на завтрак худеющие могут съесть авокадо и цельнозерновой хлеб.

Диетолог отметила, что, помимо пищи на завтрак, отдельное внимание необходимо уделить воде. Желающий похудеть человек должен выпивать по утрам около 500 миллилитров воды. Ее можно заменить зеленым или травяным чаем. При этом молоко добавлять в напиток не стоит, так как оно повышает его калорийность.