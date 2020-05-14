В Сбербанке рассказали, какие профессии будут наиболее востребованы в будущем

Москва, 14 мая. В Сбербанке рассказали, какие профессии станут востребованными в обозримом будущем.

Вице-президент Сбербанка Марина Ракова, заявила, что все более востребованными будут становиться профессии, связанные с наукой и технологиями, например, инженер-робототехник, юрист по применению искусственного интеллекта, искусствовед по созданию артефактов в виртуальной реальности.

Она отмечает, что при этом все более актуальной будет становиться и профессия учителя.

Эксперты Института прогрессивного образования в свою очередь составили список профессий, которые будут наиболее актуальны после окончания пандемии коронавируса. Аналитики считают, что в этот период будут востребованы услуги антикризисных консультантов, а также возрастет востребованность экспертов по диджитализации процессов, программистов, SMM-специалистов и контент-менеджеров.

Ранее директор по распространению технологий «Яндекса» Григорий Бакунов заявлял, что программисты в ближайшие несколько десятилетий будут самыми востребованными на рынке труда. По его словам, перспективы у этой специальности постоянно растут.

Недавно Сбербанк при помощи искусственного интеллекта построил модель, предсказывающую сроки пика эпидемии коронавируса в РФ. Согласно полученным данным, пик заболеваемости придется на первую декаду мая.