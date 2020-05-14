Житель Сахалина сжег квартиру жены в медовый месяц

Южно-Сахалинск, 14 мая. Спустя меньше месяца после свадьбы житель Сахалина сжег квартиру свей супруги. По словам пострадавшей Элины Корсаковой, так ее новоявленный муж отреагировал на бытовую ссору.

Корсакова рассказала Sakhalin.info, что свадьбу со своим возлюбленным сыграли 17 апреля. А уже 11 мая она оказалась без жилья. Накануне пожара пара поругалась. По словам 39-летней жительницы Сахалина, это была перепалка, никак не серьезная ссора. С утра они разошлись по своим делам. Однако вместо того, чтобы поехать на работу, ее 35-летний супруг решил снять стресс алкоголем.

«Он вообще пил редко, но в тот день выпил прилично. Предъявлял мне претензии, что я слишком много работаю, мало времени провожу с ним, озвучивал еще какие-то обиды, претензии», — вспоминает Элина.

Днем пьяный муж принес ей ключи от дома. Однако чуть позже забрал их обратно. Вечером женщина позвонила супругу, пытаясь его успокоить. Однако тот отвечал, что она все разрушила, что больше нет ни его, ни дома. Тут уже забеспокоилась сама Элина.

Когда она вернулась домой, у здания стояли пожарные машины.

«У меня была истерика. Я просила пожарных, чтобы спасли кота, и они его вынесли. Он надышался дымом, кашлял, ушко и лапка обгорели», — вспоминает она.

Пока пожарные пытались справиться с огнем, муж прислал ей в WhatsApp голосовые сообщения и фото эпицентра пожара — горящих вещей, сложенных посреди комнаты.

Сейчас Элина живет у тети, готовится к разводу. В полиции отказались принять ее заявление, поскольку ждут подтверждения дознавателей о том, что это действительно был поджог.

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