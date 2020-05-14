Никас Сафронов рассказал, как едва не свел счеты с жизнью

Москва, 14 мая. Художник Никас Сафронов рассказал, что не может забыть девушку, которую потерял из-за собственной слабости.

Сафронов в свои 64 года был дважды женат, но так и не сумел сохранить ни один брак. В ток-шоу «Секрет на миллион» он поделился, что не страдает от одиночества, поскольку в его жизни немало женщин. Художник подчеркнул, что ни с одной из них не торопится идти в ЗАГС, но не исключает такой возможности.

В разговоре с ведущей Лерой Кудрявцевой Сафронов раскрыл секрет, что до сих пор страдает из-за утраченной когда-то любви. В его жизни была девушка, воспоминания о которой до сих пор причиняют ему боль, но исправить что-то уже невозможно. Он рассказал, что возлюбленная поставила ему условие — либо они женятся, либо расстаются. Тогда художник испугался обязательств и ответственности, выбрав свободу, после чего пассия ушла, но память о ней сохранилась сквозь годы. Из-за трагедии Сафронов едва не свел счеты с жизнью.

В своем Instagram Сафронов поделился, что в период самоизоляции многое переосмыслил. По его словам, во всем надо находить свои плюсы. Сидя дома он разобрал библиотеку, начал общаться со старыми друзьями и стал больше спать.

«Я переосмысливаю свою жизнь, благодаря чему стал больше ценить и любить своих близких и друзей и понял, что самое главное сейчас — чтобы они были живы и здоровы. А все остальное — мишура. Зачем она нужна, если рядом нет близких людей, которых ты любишь?» — написал живописец.

Ранее «Известия» сообщили, что Никас Сафронов и его брат попали в ДТП в центре Москвы. Три машины столкнулись на 1-ой Тверской-Ямской, после чего одна из них протаранила стоящую на светофоре машину Сафронова. Художник отделался легкими травмами.