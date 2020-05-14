Эксперт оценил влияние 5G на распространение коронавируса

Москва, 14 мая. Технологии передачи данных 5G работают в соответствии с нормами разных государств и не имеют никакого отношения к здоровью людей, заявил глава информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков.

Отметим, что в некоторых странах участились атаки вандалов на инфраструктуру 5G из-за появившихся в социальных сетях сообщений, что именно из-за технологий 5G началась пандемия коронавируса. Например, британские злоумышленники повредили не менее 20 вышек 5G, считая, что через них распространяется коронавирус.

«К сожалению, самоизоляция не лучшим образом сказывается на психологическом состоянии людей, однако определенные фобии относительно сотовой связи были и до самоизоляции», — говорит Кусков.

Эксперт подчеркивает, что сейчас в России нет запущенных сетей 5G, поэтому говорить, что они якобы вредят здоровью и вызывают коронавирус, не приходится. Кусков говорит, что сети работают согласно нормам, утвержденных в ряде государств, и это никак не сказывается на здоровье населения.

«Конечно, сотовая связь, как и некоторые другие виды излучений, как минимум не полезны. Однако, если вы не находитесь в обнимку с базовой станцией, если вы не разговариваете 24 часа в сутки по мобильному телефону, то, очевидно, это не приносит вреда», — отмечает специалист.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура РФ потребовала заблокировать информацию в социальных сетях о том, что под видом вакцинации от коронавируса людей будут «чипировать» и что вирус якобы «создан для решения проблемы перенаселения Земли». Требование об этом направлено в Роскомнадзор.