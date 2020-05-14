Экс-солистка «Ленинграда» эмоционально рассказала о причинах ухода из группы

Москва, 14 мая. Бывшая солистка группировки «Ленинград» Алиса Вокс опубликовала в Instagram эмоциональный пост, в котором ответила подписчикам на вопрос о причинах ухода из группы.

«Похоже, длительная самоизоляция крепко ударила по мозгам части населения», — написала в соцсети Вокс, рассказав, что последние три месяца ее одолевают пользователи с вопросами о причинах ухода из «Ленинграда».

По словам 32-летней певицы, большинство из интересующихся обращаются к ней на «ты» и в нецензурной форме.

«Я, честно говоря, уже пальцы стерла отвечать каждому, и надеюсь, что глас вопиющего в пустыне будет-таки услышан!» — написала она.

«Для тех, кто в танке», певица напомнила, что последние полгода группировки «Ленинград» не существует вовсе, а «солист занимается политикой».

«Возвращаться попросту НЕКУДА!» — написала Вокс, призвав своих поклонников помогать ей «в нелегком деле информирования наглухо отбитых танкистов», отвечая на комментарии о «Ленинграде».

Напомним, Алиса Вокс получила широкую известность, когда была солисткой «Ленинграда». Певица пришла в группу в 2012 году, а покинула коллектив спустя четыре года. На странице в соцсети Вокс заявила о начале своей сольной карьеры.

В конце февраля фронтмен «Ленинграда» Сергей Шнуров стал членом отделения Партии роста в Петербурге и не исключил возможности своего участия в выборах в Государственную думу в 2021 году. Партбилет музыканту лично вручал глава партии, бизнесмен Борис Титов. Вместе с исполнителем он 26 февраля провел в Челябинске встречу с южноуральскими сторонниками, сообщает URA.RU.

Позднее Шнуров опубликовал в Сети фрагмент новой композиции, в которой пообещал «изнасиловать» своих политических конкурентов. Текст песни изобилует матерными словами и неприличными выражениями. Артист пообещал «расправиться» с системными и «внесистемными» политиками. Кроме того, артист заявил, что «встряхнет политику» и «разорвет порочный круг».