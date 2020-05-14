Переболевший коронавирусом рассказал, что нужно делать при первых симптомах болезни

Москва, 14 мая. Учредитель телеканала «Царьград» Константин Малофеев переболел коронавирусом. Он поделился своими советами на случай, если у вас диагностирован COVID-19.

По словам Малофеева, важно не упустить первоначальные симптомы заболевания. Он говорит, что если вы почувствовали себя плохо, то необходимо сразу сдавать тесты и делать компьютерную томографию. После этого, в зависимости от ситуации, ложиться в больницу. Предприниматель подчеркивает, что если течение болезни проходит без осложнений, то можно лечиться на дому.

Как отмечает Малофеев, в группу риска входят пациенты с хроническими заболеваниями. В этом плане учредителю «Царьграда» повезло, так как у него их нет, соответственно течение болезни прошло не тяжело.

Он подчеркивает, что очень важна информация по проведенной компьютерной томографии.

«Если же КТ (компьютерная томография. — Прим. ФАН) показала 25% (поражения. — Прим. ФАН) или больше, то, конечно, надо ложиться в больницу. Потому что иначе потом лечиться будет тяжелее. Если же у вас меньше 25% на КТ, вы чувствуете себя хорошо, то лечиться можно и дома», — говорит Малофеев.

Предприниматель подчеркивает, что у него есть много знакомых, которые вылечились за неделю в домашних условиях.

Ранее Малофеев говорил, что не сразу обратился к медикам, поскольку симптомы были нехарактерные для COVID-19. Он отмечал, что у него не повышалась температура, не было ни одышки, ни сухого кашля. Предприниматель лишь чувствовал слабость и боль в верхнем плечевом поясе, что связано с легкими.