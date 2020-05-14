Академик РАН предрек «военный» путь вакцинации от коронавируса в России

Москва, 14 мая. Академик РАН, заслуженный деятель науки РФ Сергей Колесников предупредил, что вакцинация в России может пойти по «военному» пути.

По словам Колесникова, «военный», или «нетрадиционный» путь начала вакцинации подразумевает, что прививки от коронавируса в России могут начать делать уже до конца текущего года. Он подчеркнул, что существует особый способ регистрации медицинских препаратов, когда того требует ситуация.

«У нас могут пойти по военному типу, учитывая высокую смертность и поражаемость населения. В этом случае начнут прививать не все население, а тех, кто работает в очагах коронавирусной инфекции, а также людей, которые имеют риски тяжелого течения болезни. Это нетрадиционный путь, но если выберут его, тогда начать вакцинацию могут осенью или в преддверии зимы», — рассказал академик в интервью «Парламентской газете».

Если этот путь не будет выбран, то вакцинация в России начнется несколько позже, подчеркнул эксперт. На первом этапе нужно выбрать наиболее эффективный препарат, а затем произвести нужное количество вакцин.

«Если идти традиционным путем, то вакцина может появиться не раньше конца этого — начала следующего года. Должна быть выбрана наиболее конкурентная вакцина. Поскольку ее разрабатывают в нескольких странах, конкурентных вакцин будет около сотни. Далее начнется запуск в производство, нужны большие мощности», — сообщил Колесников.

По подсчетам академика, для России потребуется не менее восьми миллионов доз вакцины ежегодно, но для приобретения иммунитета у популяции необходимо около 70 миллионов доз.

Как пишет RT, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что клинические испытания вакцины от коронавируса в России начнутся уже в июне, препараты могут появиться в середине лета.