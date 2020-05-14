Историк указал на ключевую роль советских офицеров в Полянской битве 1945-го

Москва, 14 мая. Последним сражением Второй мировой войны в Европе стала Полянская битва, когда Народно-освободительная армия Югославии, созданная из партизанских отрядов, остановила немецкие и коллаборационистские части, пытавшиеся прорваться в американский сектор оккупации, чтобы избежать сдачи советским или югославским войскам. Об этом напомнил эксперт Российского военно-исторического общества (РВИО) Никита Буранов.

Сражение состоялось 14-15 мая 1945 года. Значительную роль сыграли советские офицеры и инструкторы, которые еще во время войны переправлялись на территорию Югославии, чтобы совершенствовать военную структуру Народно-освободительной армии.

Немецкие войска на территории Югославии были разбиты весной 1945 года и командующий группой армий «Е» генерал-полковник Александр Лёр подписал акт о безоговорочной капитуляции.

«Однако некоторые немецкие части не подчинились, и 14 мая разрозненные подразделения, которые входили в гарнизоны крупных городов, полицейские и конвойные батальоны, охранные части СС объединились и предприняли попытку прорваться на территории Австрии и северной Италии, чтобы оказаться в секторе оккупации американцев и сдаться им», — рассказал Буранов.

Численность немецких формирований и примкнувших к ним коллаборационистов составляла около 30 тысяч человек. Они потребовали от югославского командования пропустить их на запад; получив отказ, они вступили в боевое столкновение с Народно-освободительной армией Югославии. Окончательная победа над немецкими силами была одержана, когда подошли части западных союзников.