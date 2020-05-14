Королева поделилась с поклонниками «постельной» сценой с Тарзаном

Москва, 14 мая. Певица Наталья Королева со своим мужем Сергеем Глушко, более известным как Тарзан, наслаждаются самоизоляцией. Со своими подписчиками в соцсети пара поделилась трогательным семейным видео.

Поклонникам звездной пары особенно понравился пост в Instagram, где Королева наглядно демонстрирует, что творится в ее постели домашними вечерами. В кадр попал ее супруг, играющий со шпицем по кличке Еж.

«Вы такая няшная пара! Просто семейная идиллия — Сережа Витальевич и Еж! Ой, ой, что они творят! Ну, что они творят!», — комментирует видео певица.

Фоловеры оставили десятки умильных комментариев.

«Няшность зашкаливает», — пишет пользователь под ником nigtsunlight.

«Серега с Наташей в будущем будут самые суперпупермега крутые бабушка и дедушка, вашим внукам с вами точно скучно не будет», — добавила tvoia_radost555.

В начале мая Королева решила развеселить поклонников в самоизоляции и предложила им разучить танцевальные движения под ее новую песню «Давай гуляй». В Instagram исполнительницы появилось видео, на кадрах которого она в кругу близких «зажигает» на даче и призывает фанатов принять участие в флешмобе.

Многие подписчики исполнительницы оценили ее позитивный настрой в такое сложное время, как пандемия, и поддержали ее призыв. Однако далеко не всем пользователям Сети такое представление пришлось по душе. Некоторые раскритиковали звезду за то, что в кадре появилось «слишком много людей», когда россияне всеми силами стараются соблюдать режим самоизоляции.