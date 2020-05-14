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Макгрегор заявил, что молится о выздоровлении отца Нурмагомедова

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Макгрегор заявил, что молится о выздоровлении отца Нурмагомедова

Москва, 14 мая. Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор пожелал выздоровления отцу чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Абдулманапу, попавшему в больницу с подозрением на коронавирус.

Ранее стало известно, что 57-летний Абдуламанап Нурмагомедов попал в больницу с воспалением легких. Отец чемпиона UFC сообщил, что сдал тест на коронавирус, но результаты пока неизвестны. Позже его доставили в Москву из-за ухудшения состояния. Накануне боец смешанных единоборств Ислам Махачев рассказал, что Нурмагомедов-старший находится в тяжелом состоянии, появились слухи, что он перенес инсульт.

В своем Twitter Макргрегор заявил, что молится о выздоровлении Абдулманапа.

«Молюсь о выздоровлении Абдулманапа Нурмагомедова. Человека, который подготовил больше чемпионов в разных дисциплинах единоборств, чем мы можем себе представить. Настоящий гений единоборств. Меня очень опечалила эта новость. Молюсь о семье Нурмагомедовых», — написал он.

Хабиб Нурмагомедов осенью 2018 года одержал победу в поединке с Конором Макгрегором, бой сопровождался многочисленными скандалами. Ирландский спортсмен неоднократно выражал желание взять реванш.

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Источник: Twitter
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