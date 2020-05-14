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Ушел из жизни звезда NBA Джон Маккарти

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Ушел из жизни звезда NBA Джон Маккарти

Москва, 14 мая. Чемпион NBA 1964 года в составе «Бостон Селтикс» Джон Маккарти ушел из жизни в возрасте 86 лет.

«Мы опечалены новостью о смерти экс-игрока «Селтикс» Джонни Маккарти. Наши мысли обращены к членам его семьи», — отмечается в Twitter «Бостона».

Отмечается, что бывший баскетболист скончался 9 мая от естественных причин.

Джон Маккарти провел в NBA 6 сезонов с 1956 по 1964 год. В сезоне-1963/64 он стал чемпионом ассоциации, выступая за «Бостон Селтикс». Маккарти был первым игроком, который сумел оформить трипл-дабл в дебютном матче плей-офф. Впоследствии это достижение удалось повторить лишь Мэджику Джонсону, Леброну Джеймсу и Николе Йокичу.

Недавно стало известно, что после продолжительной болезни скончался российский мультипликатор-кукольник Борис Савин. Он оживил персонажей из мультфильмов «Волшебник Изумрудного города», «КОАПП», «Большой секрет для маленькой компании», «Как старик корову продавал», «Мальчик шел, сова летела», «Падал прошлогодний снег».

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Источник: Twitter
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