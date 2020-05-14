Галкин устроил Лизе и Гарри домашнюю «эстафету с препятствиями»

Москва, 14 мая. Юморист Максим Галкин устроил домашний квест с полосой препятствий для близняшек Гарри и Лизы.

Дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина продолжают вести активный образ жизни в самоизоляции, а их отец регулярно делится рассказами о домашних событиях в своем Instagram. На этот раз юморист придумал для своих наследников новое развлечение — устроил из подручных материалов полосу препятствий, которую близнецы с удовольствием преодолевали.

«У нас домашняя эстафета с препятствиями!» — написал он.

Подписчики Галкина как всегда положительно оценили новую задумку, похвалив и детей, и отца.

«Хорошая тренировка! Молодцы детки!» — отметила kondratevavalentina72.

«Молодцы. Только надо на время пробегать дистанцию, а то победивших не будет! Молодцы, всегда заняты дети», — добавила _irina_flowers.

«Папа золото», — емко охарактеризовала происходящее grigorashenkoliudmila.

Ранее Галкин поделился видео, на котором Гарри осваивает спортивный велосипед. Мальчик хвастался своим умением перед отцом, не забыв надеть защитный шлем.