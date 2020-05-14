Житель Набережных Челнов полгода жил в одной квартире с трупом сожительницы

Набережные Челны, 14 мая. Мужчина из Набережных Челнов полгода хранил в квартире тело своей подруги. Обнаружить труп женщины удалось после жалобы соседей на неприятный запах из квартиры.

Жильцы дома обратились в полицию, пожаловавшись на сильное зловоние в подъезде. Правоохранительные органы быстро установили квартиру, ставшую источником неприятного запаха, и провели там обыск. В одной из комнат сотрудники полиции нашли тело 47-летней женщины.

Полицейским удалось установить, что женщина скончалась в октябре 2019 года, однако ее сожитель не пожелал разлучаться с ее телом и, упаковав его в пластиковый пакет, решил хранить дома.

Мужчина на протяжении полугода хранил в квартире тело своей возлюбленной после ее смерти. Как пишет портал Chelny-biz.ru, он пытался покончить с собой, но не смог, а затем написал предсмертную записку, в которой просил похоронить себя и свою возлюбленную вместе.

Ранее сообщалось о жительнице Москвы, которая нашла в квартире труп матери, пролежавший не менее полутора лет. Инцидент произошел на Кировоградской улице в Москве. Женщина обратилась в полицию и попросила помочь ей в квартиру матери, с которой давно не общалась. Прибывшие на место полицейские вскрыли дверь и обнаружили мумифицированный труп пенсионерки. Останки направили в морг проведения экспертизы, пишет KP.Ru.