Вирусолог рассказал, в каких случаях можно дважды использовать медицинскую маску

Москва, 14 мая. Медицинские маски можно снимать и надевать несколько раз в течение одной прогулки, если соблюдать осторожность, заявил руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.

Он отмечает, что люди часто трогают маску, не снимая перчаток, тем самым нанося на нее все то, что было сконцентрировано на дверных ручках и других поверхностях. Специалист говорит, что, используя такую маску второй раз, люди делают себе компресс в виде экстракта из вирусных частиц и бактерий.

«Сперва нужно очень правильно снять свои перчатки и лишь затем очень аккуратно снять свою маску, чтобы ее не контаминировать», — объясняет Волчков.

По его словам, современные маски не предназначались для использования на улицах.

«Я бы рекомендовал надевать и снимать маску не более 5–10 раз за прогулку. Но только с соблюдением всех мер осторожности. Именно поэтому говорят лучше не снимать маску», — отмечает руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ.

Волчков подчеркивает, что заразиться коронавирусом на улице практически невозможно — опасность представляют закрытые помещения.

«В многоквартирном доме это лестничная полоса, холл, площадка, лифт, через который проходит большое количество людей», — резюмировал специалист.

Напомним, что с 12 мая в Москве и других субъектах РФ действует обязательный масочный режим, нарушение которого грозит штрафами.

Ранее завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов отмечал, что ведение масочного режима оправдано и необходимо, поскольку Россия пока не достигла пика заболеваемости коронавирусом, но находится «около него».