В ВОЗ не исключили, что коронавирус может стать новым ВИЧ

Женева, 14 мая. Новый коронавирус может стать эндемической инфекцией. Заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

Журналисты поинтересовались у Райана, когда может завершиться пандемия коронавируса. Специалист подчеркнул, что данный вирус новый, поэтому крайне сложно прогнозировать, когда будет одержана окончательная победа.

«Этот вирус может стать эндемическим. Он может никогда не уйти. Так же как и ВИЧ, который никуда не исчез. Но мы смогли взять его под контроль, мы нашли терапевтические средства, и люди теперь уже не так сильно боятся этого вируса… Мы не знаем, сколько времени потребуется, чтобы одержать победу над вирусом», — заявил он.

Важным шагом на пути завершения пандемии, по словам Райана, может стать изобретение эффективной и доступной вакцины, а также проведения вакцинации «всему миру».

Ранее замдиректора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора по научной работе Александр Горелов сообщил, что второй и третий подъемы заболеваемости новой коронавирусной инфекцией возможны в России до создания вакцины или формирования у населения коллективного иммунитета. Он подчеркивает, что последующие подъемы не будут выраженными.

В декабре 2019 года в китайском городе Ухань вспыхнула масштабная эпидемия пневмонии. Позднее было установлено, что возбудителем эпидемии является новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. Число зараженных во всем мире достигло почти 4,4 млн человек. Заболевание унесло жизни более чем 296 тыс. человек.

В ночь на четверг стало известно, что в Москве скончались 58 пациентов, у которых был подтвержден диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирус, передавал «Царьград». Таким образом, общее число летальных исходов в столице достигло 1 290.