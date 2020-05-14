Эпидемиолог допустил вторую и третью волну коронавируса в России

Москва, 14 мая. Второй и третий подъемы заболеваемости новой коронавирусной инфекцией возможны в России до создания вакцины или формирования у населения коллективного иммунитета, говорит замдиректора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора по научной работе Александр Горелов.

По словам Горелова, при любой респираторной вирусной инфекции специалисты надеются на коллективный иммунитет.

«Понятно, что свести заболеваемость до нуля не представляется возможным, поэтому я абсолютно уверен, что будет второй подъем, возможно, и третий подъем до того момента, пока не сработает коллективный иммунитет или эффективная вакцина не появится», — говорит эпидемиолог.

Он подчеркивает, что последующие подъемы не будут выраженными.

Согласно последним данным, в России зафиксировано 242,2 тыс. случаев инфицирования, вылечились 48 тыс. человек, скончались 2,2 тыс.

Ранее главный внештатный эпидемиолог Минздрава Зинаида Труш предупредила, что спад заболеваемости коронавирусом в Подмосковье ожидают в июне. По словам специалиста, прирост зараженных сохранится примерно на одном уровне до конца мая.

Недавно стало известно, что специалисты Военно-строительного комплекса Министерства обороны РФ в ближайшее сдадут в эксплуатацию сразу 6 многофункциональных медицинских центров. Медучреждения для лечения коронавируса будут открыты в Подольске, Смоленске, Ростове-на-Дону, Волгограде, Новосибирске и Оренбурге.