В Петербурге умер хирург, работавший с больными коронавирусом

Санкт-Петербург, 14 мая. Хирург городской больницы №20 Александр Костыгин скончался в Санкт-Петербурге в возрасте 56 лет. Он много работал с пациентами, у которых был диагностирован коронавирус. Об этом рассказала главный врач медучреждения Татьяна Суровцева.

«У него были сопутствующие заболевания, был диабет. И хотя он довольно молодой человек — 1964 года рождения, мы уговаривали его пересидеть, так как люди с сахарным диабетом наиболее подвержены риску заражения коронавирусом. Но он отказался и выходил на работу, оперировал — в том числе и ковидных больных», — рассказала главный врач больницы, где работал Костыгин.

Как пишет газета «Известия», Костыгин скончался 12 мая в клинической инфекционной больнице имени Боткина. Туда он был переведен после двухнедельного лечения.

На данный момент, коронавирусная инфекция подтвердилась у 50 сотрудников больницы №20.

Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов отметил, что коронавирус подтвердился у 1465 медиков. Смерть от коронавируса подтверждена у четырех врачей. Власти Петербурга и Ленобласти установили размер выплат в случае заражения медиками коронавирусом.

В декабре 2019 года в китайском городе Ухань вспыхнула масштабная эпидемия пневмонии. Позднее было установлено, что возбудителем эпидемии является новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. Число зараженных во всем мире достигло почти 4,4 миллиона человек. Заболевание унесло жизни более чем 293 тысяч человек.