Врач предупредила о риске заражения коронавирусом в перчатках

Москва, 14 мая. Доктор медицинских наук, заведующая кафедрой инфекционных болезней РУДН Галина Кожевникова предупредила, что ношение перчаток не гарантирует полной защиты от коронавируса.

По словам Кожевниковой, находясь в перчатках, нельзя трогать лицо руками, потому что на ткани и других поверхностях остаются вирусы и микробы.

«Если вы носите перчатки, то возбудители могут оставаться как на руках, так и на перчатках. Не надо касаться лица, вытирать нос или глаза. И их нельзя носить долгое время», — подчеркнула она в беседе с «Пятым каналом».

Врач напомнила, что можно носить и одноразовые, и многоразовые перчатки, но в любом случае обязательно нужно соблюдать определенные правила.

«Если это резиновые перчатки, то вы пришли домой, сняли их и выбросили. Если они тканевые, то их обязательно нужно выстирать с мылом и желательно прогладить. Они не должны носиться постоянно», — отметила Кожевникова.

Режим обязательного ношения масок и перчаток действует сегодня в Москве, Петербурге, Туле и ряде других городов. Согласно рекомендациям специалистов, время носки одноразовых перчаток из нитрила не должно превышать двух часов, тканевые можно носить в течение дня.

В декабре прошлого года власти Китая уведомили Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о случаях нетипичной пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа. 11 марта ВОЗ придала ситуации статус пандемии.

По данным Университета Джона Хопкинса, на сегодняшний день в мире выявлено 4,336 миллиона случаев коронавируса, от осложнений скончались 296 252 человека, более полутора миллионов пациентов выздоровели.