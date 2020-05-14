Взрыв газа прогремел в частном доме в Ростовской области

Ростов-на-Дону, 14 мая. Взрыв бытового газа произошел в частном доме в станице Заплавская Ростовской области, один человек пострадал, сообщает «РЕН-ТВ».

Известно, что в результате происшествия пострадал 60-летний мужчина. Он был госпитализирован с ожогом конечностей и лица. По предварительной версии, причиной взрыва стала неисправность газового оборудования.

Ранее сообщалось, что взрыв бытового газа прогремел в одной из квартир 12-этажного дома в Новой Москве. В результате чрезвычайного происшествия никто не пострадал. По данным источника, на момент взрыва в квартире находились двое мужчин и одна женщина. Все трое были в состоянии сильного алкогольного опьянения.