Роспотребнадзор рекомендовал отменить общие перемены в школах

Москва, 14 мая. В российских школах после их открытия рекомендовано отменить общие перемены, говорится в документе Роспотребнадзора по организации работы образовательных учреждений во время постепенного снятия ограничений на фоне пандемии коронавируса.

«Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок», — говорится в рекомендациях ведомства.

Роспотребнадзор также советует не проводить массовые мероприятия и по возможности уменьшить число учеников в классе. Во время перемен рекомендуется проводить дезинфекцию помещений.

По данным на 13 мая, в России выявлено около 242 тыс. инфицированных коронавирусом, 2212 человек скончались, более 48 тыс. вылечились, передавал «Царьград».

Ранее в среду замминистра просвещения Дмитрий Глушко заявил, что в России выпускники школ будут сдавать два предмета в рамках ЕГЭ, выбрав те, которые необходимы для поступления на тот или иной факультет. Министр просвещения Сергей Кравцов позднее уточнил, что выпускники российских школ смогут выбрать необходимое для поступления в вуз количество экзаменов. Учеников девятых классов могут освободить от итогового экзамена (ОГЭ).

Проведение ЕГЭ может состояться в России с 4 по 25 августа, гласит текст письма, подписанного врио Рособрнадзора Анзором Музаевым. В качестве альтернативного периода рассматривается 11—31 августа. В документе отмечается, что устраивать экзамены в июле было бы нецелесообразно, так как могут сохраняться последствия текущей ситуации с коронавирусом.