Кабмин РФ увеличил выплаты врачам, работающим с больными коронавирусом

Москва, 14 мая. Исполняющий обязанности премьер-министра РФ Андрей Белоусов подписал распоряжение о выделении медикам скорой помощи, работающим с инфицированными COVID-19, по 50 тыс. рублей в месяц, а врачам в стационарах — по 80 тыс. рублей. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.

Согласно распоряжению, средний и младший медицинский персонал, а также водители скорой помощи, включая военных и приравненных к ним лицам, которые выполняют обязанности, аналогичные трудовым функциям медработников, будут получать по 25 тыс. рублей в месяц.

Средний медперсонал, включая военных и приравненных к ним лицам, работающие в стационарах, получат по 50 тыс. рублей в месяц, а младшему медперсоналу — 25 тыс. рублей.

По последним данным, общее число инфицированных коронавирусом в мире превысило 4,1 млн человек, из них более 285 тыс. умерли. В России выявлено около 242 тыс. зараженных, более 2,2 тыс. человек умерли, свыше 48 тыс. выздоровели.

Ранее Федеральное казначейство сообщало, что сумма доведенного финансирования на доплаты медикам превысила 27,5 млрд рублей.

До этого стало известно, что мэр Москвы Сергей Собянин распорядился выделить социальным работникам, непосредственно работающим с больными, дополнительные 25 тыс. рублей в месяц. Врачи, работающие в психоневрологических интернатах, домах престарелых и других стационарных учреждениях, получат доплату в размере 46 тысяч рублей в мес.