Родные пытались избавиться от пенсионерки, покончившей с собой в больнице на Ставрополье

Ставрополь, 14 мая. Стали известны подробности инцидента в больнице на Ставрополье, где в среду покончила с собой пожилая женщина, успешно прошедшая лечение от коронавируса. Как сообщил Федеральному агентству новостей источник в лечебном учреждении, семья скончавшейся просила не выписывать женщину из больницы.

Трагический инцидент произошел в инфекционном отделении Городской больницы Невинномысска. Пожилую женщину, вылечившуюся от COVID-19, собирались выписывать к вечеру. Однако практически сразу стали поступать звонки от ее дочери. Та сообщила, что «забрать бабушку некому», поскольку она сама «лежит в больнице на сохранении», а муж «занят на работе». Сама пожилая женщина жаловалась, что дома с родными ей живется плохо, и в больнице ей лучше.

По словам источника, в больнице бабушку знают давно. У нее серьезные проблемы со здоровьем. Источник утверждает, что пенсионерка уже много времени проводит в лечебных учреждениях, поскольку родственники «стараются избавиться от нее».

Таким образом не исключено, что бабушка решилась на столь отчаянный шаг из-за своих родных.

Напомним, о самоубийстве пожилой женщины сообщил вечером в среду губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

«Врачи сделали для нее все, она выздоровела и уже готовилась к выписке. Но, по информации от руководства медучреждения, из-за семейных неурядиц женщина покончила с собой», — написал он на своей странице в Instagram.

По словам Владимирова, в настоящее время ведется следствие. Проверка находится под его личным контролем.

Владимиров призвал всех в эти трудные дни быть внимательнее к друг другу и поддерживать тех, кому особенно трудно.